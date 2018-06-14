المركزي يربط 85 مليار جنيه ودائع للبنوك في المزاد الأخير قبل العطلة

سيد بدر ربط البنك المركزي ودائع للبنوك المحلية بقيمة 85 مليار جنيه ضمن المزاد الأخير قبل عطلة عيد الفطر المبارك ضمن آلية الودائع متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور . وأعلن المركزي احتياجه لربط ودائع بقيمة 75 مليارا لأجل 56 يوما، تستحق يوم 8 أغسطس المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 25 عرضًا قيمتها 92.



سيد بدر

ربط البنك المركزي ودائع للبنوك المحلية بقيمة 85 مليار جنيه ضمن المزاد الأخير قبل عطلة عيد الفطر المبارك ضمن آلية الودائع متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور .

وأعلن المركزي احتياجه لربط ودائع بقيمة 75 مليارا لأجل 56 يوما، تستحق يوم 8 أغسطس المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 25 عرضًا قيمتها 92.45 مليار.

وطلبت البنوك أقل سعر فائدة عند 17.23% وأعلى سعر عند 17.29% وبلغ متوسط العائد المطلوب 17.279%.

بينما قبل البنك المركزي 22 عرضًا بقيمة 85 مليار جنيه بأعلى وأقل سعر فائدة مطلوبا من البنوك .

ويستخدم البنك المركزي أدوات السوق المفتوحة للتحكم في السيولة المتواجدة في الأسواق ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض معدلات الائتمان.

ونشرت “المال” نهاية فبراير الماضي دراسة البنك المركزي تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابتا فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليا 16.75%.

وتنعقد لجنة السياسات النقدية لدى البنك المركزي في الثامن والعشرين من يونيو الجاري لبحث أسعار الفائدة في ظل التطورات الاقتصادية على مستوى التضخم ومستهدفات السياسة النقدية، وكان المركزي خفض الفائدة 2% منذ بداية العام بينما ثبتها في اجتماعه الأخير مايو الماضي .

وطرح البنك المركزي وفقًا لهذه الآلية 16 مزادا منذ السابع من مارس الماضي، بقيمة 1.340 تريليون جنيه.



