“المركزي” يخصص مليار جنيه “مبدئيا” لصندوق تعزيز سيولة البورصة

من مخصصات العام الماضي

خصص البنك المركزي مليار جنيه “مبدئيا” لصالح صندوق تعزيز سيولة البورصة المزمع تأسيسه مع هيئة الرقابة المالية.

وحسب تصريحات رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، لقناة “الشرق للأخبار”، سيتم تدبير المبلغ من المخصصات التي أعلن عنها البنك العام الماضي بقيمة 20 مليار جنيه لدعم سوق المال المصري.

وأوضح أبو النجا أن الهدف من الصندوق حماية استقرار البورصة المصرية وتعميق وتطوير سوق المال في مصر.

وقال أبو النجا إن القيمة المرصودة للصندوق “مبدئية” وستراجع دوريا لزيادتها عند الحاجة.

واليوم، أعلنت هيئة الرقابة المالية الاتفاق مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وأشارت الهيئة في بيان صحفي، أن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية.

وسعياً مُنه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أنهُ تم عقد لقاء بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتم الاتفاق على إنشاء صندوق لتمويل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد بالإضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

وقال د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن البنك المركزي المصري يَعمل دائماً على دَعم الأسواق واستدامتها.

وتابع أن هناك اهتماماً متزايداً بدور سوق الأوراق المالية في دعم خطط التنمية الاقتصادية بالدولة المصرية.