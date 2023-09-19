«المركزي» يخصص بريد موثق لاستقبال الشهادات الخاصة بسداد رؤوس أموال الشركات

قال البنك المركزي إنه سيتم استخدام بريد الكتروني موثق بين والبنوك؛ للإبلاغ بصورة مباشرة عن الشهادات البنكية.

سداد رؤوس أموال الشركات

وأضاف المركزي في كتاب دوري أن الشهادات التي تصدر متعلقة بسداد رؤوس أموال الشركات سواء عند التأسيس أو الاستكمال أو الزيادة بدلا من إرسالها بالبريد العادي أو من خلال مندوبي البنوك.

وأفاد أن هيئة الرقابة المالية أنشأت وفعلت البريد الكتروني ([email protected]) لاستقبال تلك الشهادات.

ووجه البنك المركزي البنوك بضرورة الإحاطة بالبريد الإلكتروني والتوجيه نحو الالتزام بما تقدم وكذلك موافاة الهيئة بالبريد المعتمد وكذلك الموظفين المفوضين بالتوقيع والمسئولين عن إرسال تلك الشهادات ووسائل الاتصال الخاصة بهم.