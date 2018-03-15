المركزي يحصل على 80 مليار جنيه في مزادين للودائع المرتبطة بالكوريدور

سيد بدرحصل البنك المركزي المصري على 80 مليار جنيه في مزادين للودائع المرتبطة بالكوريدور طرحهما أمس الأربعاء.ونشرت "المال"، نهاية الشهر الماضي، دراسة البنك المركزي تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابتًا فوق سعر الإيد

سيد بدر





حصل البنك المركزي المصري على 80 مليار جنيه في مزادين للودائع المرتبطة بالكوريدور طرحهما أمس الأربعاء.

ونشرت “المال”، نهاية الشهر الماضي، دراسة البنك المركزي تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة الكوريدور، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابتًا فوق سعر الإيداع بالبنك المركزى البالغ حاليًّا 17.75%، ومن ثم فإن عائد ودائع السوق المفتوحة سيكون مرشحًا للصعود أو الهبوط حسب تطور معدل الإيداع لدى “المركزى” الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

وطلب البنك المركزي ربط 40 مليار جنيه لأجل 28 يومًا تستحق 11 أبريل المقبل، و40 مليار جنيه أخرى لأجل 210 أيام تستحق 10 أكتوبر المقبل، بينما تقدمت البنوك بنحو 56.125 مليار جنيه و57.220 مليار جنيه في المزادين على التوالي.

ويقر البنك المركزي أدوات مختلفة ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك ويعمل حاليًا من خلال أداتين الأولى الودائع المربوطة لأجل أسبوع بعائد ثابت 18.25%، وحصل المركزي في آخر مزاد يوم الثلاثاء الماضي على 30 مليار جنيه من إجمالي 104.95 مليار جنيه عرضتها البنوك، والأداة الثانية الودائع متغيرة العائد المرتبطة بالكوريدور بعد أن أوقف العمل بآلية الودائع متغيرة العائد غير المرتبطة بالكوريدور والتي بدأ العمل بها 3 نوفمبر 2016 .

وتقدمت البنوك بـ44 عرضًا في المزاد لأجل 28 يوم، وبلغ أقل سعر فائدة مطلوب 18.13% وأعلى سعر 18.45%، والمتوسط 18.245%، كما تقدمت بـ44 عرضًا للمزاد أجل 210 أيام، وبلغ أقل سعر فائدة مطلوب 14.347% وأعلى سعر 19.250%، والمتوسط 18.445%.

وقبِل البنك المركزي في المزاد الأول 22 عرضًا بقيمة 40 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة 18.24%، وسجل أقل سعر فائدة مقبول 18.13% وأعلى سعر 18.25%، كما قبِل 9 عروض بقيمة 40 مليار للمزاد الثاني بمتوسط سعر فائدة 18.425%، وسجل أقل سعر مقبول 18.347%، وأعلى سعر 18.43%.

وبدأ البنك المركزي العمل بالآلية الجديدة بعد ربطها بالكوريدور، الأسبوع الماضي، وطرح عطاءين بقيمتي 103.85 و66.04 مليار جنيه لأجل 42 و112 يوم، ومتوسط سعر فائدة 18.28% و18.36%.