المركزي يحصل على 45 مليار جنيه في مزاد الودائع المتغيرة

سيد بدر حصل البنك المركزي من القطاع المصرفي، على 45 مليار جنيه في مزاد الودائع متغيرة العائد لأجل 42 يومًا، تستحق 21 فبراير المقبل. وطلب المركزي في مزاد الأسبوع الجاري 40 مليار جنيه، وتقدمت البنوك 59.5 مليار جنيه، بأسعار فائدة مطلوبة 19.26% في حدها الأدنى، و19.75% للحد الأقصى، ومتوسط فائدة 19.292%

سيد بدر

حصل البنك المركزي من القطاع المصرفي، على 45 مليار جنيه في مزاد الودائع متغيرة العائد لأجل 42 يومًا، تستحق 21 فبراير المقبل.

وطلب المركزي في مزاد الأسبوع الجاري 40 مليار جنيه، وتقدمت البنوك 59.5 مليار جنيه، بأسعار فائدة مطلوبة 19.26% في حدها الأدنى، و19.75% للحد الأقصى، ومتوسط فائدة 19.292%.

وقبل البنك 45 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مقبول 19.3%، وأقل سعر فائدة 19.26%، وبلغت متوسط الفائدة 19.287%.

وطرح المركزي منذ الثالث من نوفمبر 2016، عدد 69 مزادًا ضمن آلية المزادات متغيرة العائد بقيمة 2.679 تريليون جنيه، والآلية من ضمن الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لسحب السيولة من الأسواق.

في سياق متصل، حصل البنك المركزي على 10 مليارات جنيه، ضمن مزاد الودائع المربوطة لأجل أسبوع بفائدة 19.25%، من إجمالي 56.4 مليار جنيه عرضتها البنوك.