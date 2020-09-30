المركزي يثبت الحد الأقصى لما يحمله المغادرون والقادمون من العملة المحلية عند 5 آلاف جنيه

قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري تثبيت الحد الأقصى المسموح به للمغادرين من مصر والقادمين إليها حمله من العملة المحلية عند 5 آلاف جنيه، وفق ما نقلته وكالةأنباء الشرق الأوسط.

وحدد البنك – وفق ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء – قيمة أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها بقيمة 5 آلاف جنيه.

وأوضح مصدر في البنك المركزي – في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن القرار يتماشى مع قانون البنوك السابق، والذي حدد قيمة ما يمكن حمله أثناء السفر بالعملة المحلية عند ٥ آلاف جنيه وبالجملة الأجنبية عند 10 الأف دولار.

وذكرت الجريدة الرسمية أن القرار يسري تطبيقه اعتبارا من غد الخميس.