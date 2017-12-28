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المركزي يثبت أسعار الفائدة في آخر اجتماعات 2017

سيد بدر قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%. وأشار البنك المركزي إلى ضرورة استمرار ا
28 ديسمبر، 2017 28 ديسمبر، 2017

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سيد بدر

قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة استمرار التقييد النقدي من أجل السيطرة على معدل ارتفاع الأسعار، موضحًا أن النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم مازالت متسقة مع توقعات البنك المركزي والبالغة 13% بزيادة أو نقصان 3% في الربع الرابع من العام المقبل ومعدلات أحادية بعد ذلك .

وأكد على استمرار متابعة تطورات الاقتصاد للتأكد من انحسار الضغوط التضخمية تمامًا قبل التراجع عن التقييد النقدي لتحقيق الاستقرار على المدى المتوسط .

وتراجع معدل التضخم السنوي العام والأساسي في نوفمبر 2017 للشهر الرابع على التوالي ليسجل 26% و25.5% على التوالي، بعد أن بلغ ذروته في يوليو 2017 عند معدل 33% و35.5% على الترتيب.

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