«المركزي» يتعاون مع 3 كيانات لميكنة تبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد لحظيا

وقع البنك المركزي المصري بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيا .

وقال المركزي في بيان له إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه البنك المركزي المصري لتطوير خدمات القطاع المصرفي والتيسير على العملاء وتبسيط الإجراءات.

وبحسب المركزي يأتي ذلك تماشياً مع توجه الدولة بتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات (Advanced Cargo Information) والذي يهدف إلى تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة وفقا للإجراءات التي يتم إتباعها للتعرف على هوية الأشخاص المتعاملين.

وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال ربط البنوك المصرية بمنظومة نافذة (الشباك الموحد) التابعة لوزارة المالية من خلال انشاء منصة الكترونية من جانب شركة بنوك مصر بغرض استقبال مستندات وبيانات الشحنات الواردة إلى مصر إلكترونيا وإظهارها للبنوك لاستكمال دورة العمل دون انتظار أصول المستندات مما يساهم في سرعة إتمام العملية الاستيرادية والتخليص الجمركي والذى من شأنه تحسين ورفع مؤشر الدولة في عمليات التجارة الخارجية .

ويهدف البروتوكول الجديد لتسهيل إجراءات العمليات الاستيرادية والتخليص الجمركي بدلاً من دورة العمل الورقية المطبقة حالياً التي تستوجب انتظار أصول مستندات وبيانات الشحنات الواردة لأنهاء إجراءات الإفراج الجمركي مما يساعد أيضا على الحد من مخاطر عدم معرفة الأطراف المرتبطة بالعملية الاستيرادية والتأكد من مواصفات البضائع الواردة مما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصري.