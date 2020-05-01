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«المركزي»: ودائع العملة المحلية في البنوك ترتفع بـ 51 مليار جنيه خلال مارس

سجلت 3.089 تريليون جنيه
سيد بدر 3:47 م, الجمعة, 1 مايو 20 3:47 م, الجمعة, 1 مايو 20

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قال البنك المركزي إن ودائع العملة المحلية في البنوك ارتفعت بنحو 51 مليار جنيه خلال مارس الماضي لتصل إلى 3.089 تريليون جنيه مقابل 3.038 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.

وكانت ودائع العملة المحلية في البنوك تجاوزت 3 تريليونات جنيه لأول مرة في فبراير 2020 .

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الودائع الجارية بالعملة المحلية سجلت نحو 484.3 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 482.84 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بزيادة 1.5 مليار جنيه.

بينما ارتفعت الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 49.5 مليار جنيه خلال مارس لتصل إلى 2.605 تريليون جنيه بنهاية الشهر مقابل 2.555 تريليون جنيه بنهاية فبراير السابق عليه.

وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية نحو 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل 2.56 تريليون جنيه في فبراير، بزيادة 52 مليار جنيه.

وسجلت ودائع القطاع الخاص 412.45 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 413.51 مليار جنيه في فبراير، بتراجع قدره 1.06 مليار جنيه,

وبلغت ودائع القطاع العام بالعملة المحلية نحو 64.42 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 62.95 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق عليه، بارتفاع قدره 1.47 مليار جنيه .

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بفائدة 15% خلال شهر مارس جذبت أكثر من 100 مليار جنيه حتى الآن، ومؤخرًا طرح بنك الاستثمار القومي 3 شهادات جديدة منها واحدة بفائدة 14% لأجل عامين .

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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