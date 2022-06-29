«المركزي» : ودائع العملاء بالبنوك تسجل 6.9 تريليون جنيه نهاية مارس

أظهر أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزي إلى 6.980 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، مقارنة مع 6.646 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2022.

وأشار التقرير الشهري، الصادر عن البنك المركزي، وصول الودائع الحكومية إلى 1.377 تريليون جنيه، والودائع غير الحكومية 5.602 تريليون جنيه.

وسجلت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 1.2 تريليون جنيه، و177.209 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.

وأظهر التقرير وصول الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية إلى 4.770 تريليون جنيه، و832.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.