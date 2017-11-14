المركزي: ودائع البنوك ترتفع إلى 3.124 تريليون جنيه بنهاية أغسطس

سيد بدر: أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع محفظة الودائع بالبنوك لتسجل 3.124 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 3.071 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بارتفاع نحو 53 مليارًا. وأشار "المركزي" في أحدث تقاريره الشهرية إلى ارتفاع الودائع الحكومية لتسجل 529.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقاب

سيد بدر:

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع محفظة الودائع بالبنوك لتسجل 3.124 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 3.071 تريليون جنيه بنهاية يوليو السابق عليه بارتفاع نحو 53 مليارًا.

وأشار “المركزي” في أحدث تقاريره الشهرية إلى ارتفاع الودائع الحكومية لتسجل 529.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 521.5 مليار في يوليو، منها 421.1 مليار بالعملة المحلية و108.3 مليار جنيه بالعملات الأجنبية .

كما ارتفعت الودائع غير الحكومية لتصل إلى 2.595 تريليون جنيه في أغسطس مقابل 2.549 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه، منها 1.923 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و671.821 مليار جنيه بالعملات الأجنبية .

واستحوذ القطاع العائلي على النسبة الأكبر من الودائع الحكومية بنسبة 77.9% لتصل إلى 2.021 مليار.