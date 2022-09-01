المركزي: ودائع البنوك بالعملة المحلية ترتفع إلى 5 تريليونات جنيه خلال يوليو الماضي

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، ومنشور عبر موقعة الإلكتروني أن إجمالي الودائع بالعملة المحلية بالقطاع المصرفي بلغت 5.036 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 4.469 تريليون جنيه، نهاية ديسمبر 2021.

وأضاف أن الودائع بالعملة المحلية تحت الطلب سجلت 774.428 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 680.464 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

وسجلت الودائع لأجل 4.262 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 3.789 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.

أعلن تقرير عن ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 5.822 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق علية ، بزيادة قدرها 885.9 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أن المعروض النقدي سجل 1.575 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقارنة مع 1.380 تريليون في ديسمبر الماضي.

وأشار التقرير إلى أن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بلغ نحو 800.9 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقابل 701.882 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.