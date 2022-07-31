المركزي: ودائع البنوك بالعملة المحلية ترتفع إلى 4.986 تريليون جنيه خلال يونيو

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 4.986 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي مقابل 4.885 تريليون جنيه بنهاية مايو.

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفاع السيولة المحلية بالبنوك إلى 6.611 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 6.500 تريليون جنيه بنهابة مايو الماضي.

وأظهرت البيانات المنشوره على موقع البنك المركزي منذ قليل ، وصول المعروض النقدي 1.544 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 778.602 مليار جنيه.