كشف البنك المركزي المصري عن إن ودائع القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية بلغت 678.378 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقارنة بـ 666.401 مليار جنيه بنهاية يناير السابق له.
وأضاف البنك المركزي أن الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية سجلت 11.939 مليار جنيه، فيما سجل قطاع الأعمال الخاص نحو 105.808 مليار جنيه، والقطاع العائلي نحو 56.928 مليار جنيه.
وانقسمت الودائع لأجل وشهادات الادخار إلى قطاع الأعمال العام بقيمة 28.205 مليار جنيه.
وبلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص 90.6 مليار جنيه، والقطاع العائلي بالدولار بقيمة 384.9 مليار جنيه بنهاية فبراير 2022