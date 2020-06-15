«المركزي» و«النقد العربي» ينظمان ورشة لإلحاق البنوك المصرية في منصة “بنى” للمدفوعات

شارك فيها عدد من المسئولين

نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي المصري أمس ورشة عمل لإلحاق البنوك العاملة في مصر في المنصة، شارك فيها كبار المسئولين من جميع البنوك في مصر.

يأتي ذلك بعد الإعلان عن إطلاق منصة “بنى” للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وفي إطار جهود الصندوق لمتابعة عملية إلحاق البنوك المركزية والتجارية في المنصة.

وناقشت ورشة العمل عملية التحاق البنوك العاملة في مصر في منصة “بنى” وخطة العمل المقترحة، وتطرقت إلى المتطلبات التقنية والخطوات المطلوبة لضمان تسهيل ربطهم بالمنصة.

كما تخللها عرض للبنك المركزي المصري يستعرض فيه أهم مميزات المنصة في تطوير خدمات الدفع في المنطقة والخدمات التي تقدمها للبنوك في تعزيز دورها في دعم الاستثمارات والتجارة البينية والروابط الاقتصادية مع الشركاء التجاريين لجمهورية مصر العربية.

يذكر أن عدد من البنوك المصرية قد أتمت متطلبات المشاركة في المنصة بما في ذلك الإختبارات الفنية للربط.

الجنيه أحد العملات العربية الرئيسة المدرجة في المنصة

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تأتي بعد الإعلان عن تضمين الجنيه المصري في المنصة كإحدى العملات العربية التي سيتم استخدامها في تسوية المعاملات المالية، وهي العملة العربية الرابعة التي تم الإعلان عنها بعد الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والدينار البحريني. كما تعتبرهذه الورشة الثالثة من سلسلة ورش مخصصة لإلحاق البنوك في كل دولة من الدول العربية.

منصة بنى العربية

منصة “بنى” تمثل منصة دفع متعددة العملات تقدم خدمات المقاصة والتسوية بالعملات العربية والعملات الدولية التي تتوفر فيها شروط الأهلية، لمقاصة وتسوية المعاملات المالية العربية البينية وكذلك المعاملات المالية بين الدول العربية والشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وتهدف المنصة إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية وتقدم منصة “بنى” إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية.

وتساهم المنصة في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية ودعم الروابط الاستثمارية مع الشركاء التجاريين للدول العربية في مختلف القارات.

يشار إلى أن المنصة متاحة لكافة البنوك التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.

وأشاد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري لدعمه المتواصل لمنصة “بنى” للمدفوعات العربية، متطلعاً لاستكمال إجراءات تضمين الجنيه المصري في منصة “بنى” للمدفوعات، وكذلك استكمال إجراءات تضمين بقية العملات العربية التي تم الإعلان عنها.