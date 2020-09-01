«المركزي» واتحاد بنوك مصر يطلقان حملة «باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية»

أطلق البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، حملة قومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني تحت شعار “باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية”.

وتستهدف حملة المركزي واتحاد البنوك زيادة الوعي وثقافة التعامل بماكينات نقاط البيع “POS” ورمز الاستجابة السريع “QR code” لتنشيط عمليات الدفع الإلكتروني باستخدام كروت الدفع الإلكتروني والهاتف المحمول للتسهيل على المواطنين والتجار في تعاملاتهم اليومية.

وبحسب بيان صادر من اتحاد البنوك، تتميز خدمة السداد الإلكتروني بإمكانية حصول العميل مجانًا ولفترة محدودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني “POS”، أو رمز الاستجابة السريع “QR code” ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات بدون ﻣﺼﺎرﻳﻒ أو ﻋﻤﻮﻻت، والحصول على اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧًﺎ من خلال بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولى، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك “QNB” الأهلي.

محمد الأتربي: الحملة تستهدف الوصول الى جميع الفئات داخل المجتمع

وقال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن الحملة تستهدف الوصول الى جميع الفئات داخل المجتمع المصري وفي كافة المناطق المختلفة داخلة جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بصورة بسيطة وسهلة لتعزيز التعاملات المالية الإلكترونية في اطار خطة الدولة لتقليل الاعتماد على الكاش وتعزيز التعاملات المالية الالكترونية.

وشدد الاتربي على أهمية التعاملات المالية الالكترونية التي تعد بمثابة تطور طبيعي خاصة وأنها معمول بها في جميع الأسواق العالمية فضلا عن وجود أسواق ناشئة عملت على تعزيز تلك التعاملات خلال الفترة الأخيرة لما لها من مردود سريع على التجار والمواطنين والاقتصاد ككل في آن واحد.

وذكر الأتربي أن البنوك المشاركة في الحملة تقدم كافة التسهيلات للتجار لاستخدام نقاط البيع “POS” ورمز الاستجابة السريع “QR code” لتقديم أفضل الخدمات المالية للمواطنين في ظل زيادة الإقبال على التعاملات الإلكترونية خلال الآونة الأخيرة التي لاقت رواجًا كبيرًا لدى المصريين.

وأشار إلى أن عدد بطاقات الدفع الإلكتروني المصدرة من البنوك وصلت إلى مستوى 17.3 مليون بطاقة خصم، و16.2 مليون بطاقة مسبقة الدفع و3.3 مليون بطاقة ائتمان بنهاية مارس الماضي، فيما بلغ عدد نقاط البيع 88.3 مليون نقطة وماكينات الصراف الآلي وصلت إلى 13.3 مليون ماكينة منتشرة في الجمهورية.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر أن البنك المركزي المصري لديه خططًا طموحة في تعزيز الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة، حيث أطلق مبادرة لنشر عدد 100 ألف ماكينة دفع إلكتروني “POS”، يتم توزيعها جغرافيا في كافة المحافظات وتفعيلها بداية من تاريخ المبادرة وحتى نهاية ديسمبر 2020، على أن تقوم البنوك القابلة للدفع بنشرها مع مراعاة التوزيع الجغرافي للتجار الجدد في المحافظات وفقا لتوزيع يقترحه البنك المركزي، وأن تكلفة تلك الماكينات سيتحملها المركزي. حملة باي باي نقدية.. ده زمن الإلكترونية

الحملة تُعد بعض المنشورات عبر صفحات التواصل الاجتماعي

وتضمنت حملة البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر مجموعة من المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد والبنوك المشاركة في الحملة: “أحصل الأن مجانا وﻟﻔﺘﺮة ﻣﺤﺪودة علي ماكينة الدفع الإلكتروني “POS” أو رﻣﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻊ “QR CODE” ﺑﺄﺳﻬﻞ وأﺳﺮع اﻹﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺎرﻳﻒ وﻻ ﻋﻤﻮﻻت وﻛﻤﺎن اﻟﺮول واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﺠﺎﻧﺎ وﺗﻀﻤﻦ ﻓﻠﻮﺳﻚ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻳﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧية ﻳﻌﻨﻲ أﺳﺮع ..أﺳﻬﻞ.. أأﻣﻦ ﺧﺪ أﻛﺸﻦ .. ﺗﻌﻴﺶ أﺣﺴﻦ ﺑﺎى ﺑﺎى ﻧﻘﺪﻳﺔ.. ده زﻣﻦ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ.. الحملة القومية للتوعية بمزايا السداد الإلكتروني.. مبادرة البنك المركزي المصري.. واتحاد بنوك مصر”.

وأطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة في مايو الماضي لتنشيط الدفع الإلكتروني، وتقليل الإعتماد على النقود “الكاش” وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها لمواجهة فيروس كورونا، بهدف تعظيم مساهمة القطاع المصرفي بشكل فعال في خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة للفيروس.

وقال المركزي إن تلك المبادرة تأتي إيمانا منه بأهمية إتاحة جميع الخدمات المالية للمواطنين بصورة عادلة ورفع معدلات استخدامهم لتلك الخدمات بصورة سهلة وآمنة بتكلفة مناسبة وتدعيم البنية التحتية لنظم الدفع وتوفير الوسائل الإلكترونية المختلفة لمساعدتها في نشر الخدمات المالية الرقمية وتحقيق معدلات أعلى للشمول المالي.