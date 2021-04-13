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«المركزي»: نقود الاحتياطي M0 تسجل 914.323 مليار جنيه نهاية يناير (جراف)

وتتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه
‫محمود الصباغ‬‎ 2:59 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21 2:59 م, الثلاثاء, 13 أبريل 21

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أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تراجع نقود الاحتياطي M0 مليارين جنيه خلال شهر فبراير، لتصل إلى 914.323 مليار جنيه، بنهاية يناير الماضى، مقابل 916.73 مليار جنيه بنهاية ديسمبر السابق عليه.

وتتكون نقود الاحتیاطي من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي وودائع البنوك بالعملة المحلیة لدیه، وتعتبر الأساس للنقود بتعریفاتھا الأوسع.

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ویطلق علیھا أحیانًا القاعدة النقدیة أو النقود عالیة القوة، وتستخدم كأحد الأھداف التشغیلیة الوسیطة للسیاسة النقدیة في إدارة السیولة المحلیة (M2).

وتمثل نقود الاحتیاطي والأصول المقابلة لھا تبویبا آخر لبنود المركز المالى للبنك المركزى المصرى.

وأظهرت بيانات البنك المركزي وصول النقد المتداول خارج البنك إلى 660.135 مليار جنيه، مقارنة 916.733 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2020.

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وعلى مستوى أشباه النقود، سجلت في بنهاية الشهر الأول من العام الحالي 3.807 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقارنة 3.776 تريليون جنيه نهاية ديسمبر.

ووصلت صافي الأصول المحلية نهاية يناير الماضي إلى 702.771 مليار جنيه، مقابل 704.923 مليار جنيه في الشهر السابق له.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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