«المركزي»: نستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة متساوية لجميع المواطنين

قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن البنك المركزي يستهدف توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بصورة متساوية لجميع المواطنين في كل ربوع الجمهورية.

بجانب التثقيف المالي للمواطن لتعريفه بفوائد تعامله مع البنوك وكيفية استفادته من الخدمات والمنتجات المصرفية لتعود عليه بالنفع في كل نواحي حياته الشخصية، الاجتماعية والاقتصادية.

وقال لقمان في تصريحات خلال مشاركته في مؤتمر التكنولوجيا المالية الذي نظمته مؤسسة الأهرام برعاية مجلس الوزراء والبنك المركزي، إن نسبة الشمول المالي في مصر بنهاية عام 2021 تخطت الـ 55 ٪؜ بزيادة أكتر من 100٪؜ خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزي للشمول المالي تستهدف كل فئات في المجتمع.

وأضاف أنه بجانب المشاركة في برامج مبادرة حياة كريمة، يوجد 6 فعاليات أخرى يقوم بها البنك المركزي على مدار العام، وذلك سعيا من البنك المركزي لاستمرار الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين واستهداف كافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي.

وأشار وكيل محافظ البنك المركزي إلى أنه يتم خلال هذه الفعاليات بالسماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة التي تبعد عن المراكز الرئيسية والتي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

وأوضح لقمان أن هذه الفعاليات شملت، احتفالية المرأة من يوم 8 مارس إلى 31 مارس للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، اليوم العربي للشمول المالي من يوم 1 إلى يوم 30 أبريل للاحتفال باليوم العربي للشمول المالي، احتفالية الشباب من 1 إلى 15 أغسطس بمناسبة اليوم العالمي للشباب، احتفالية الفلاح من يوم 1 إلى 15 سبتمبر بمناسبة عيد الفلاح، احتفالية الادخار من يوم 15 إلى 31 أكتوبر بمناسبة الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار واحتفالية ذوي الهمم من يوم 1 إلى 15 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

ولفت وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي إلى أن الأنشطة التي تقوم بها البنوك من خلال تلك الفعاليات تتضمن فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى، إصدار البطاقات المدفوعة مقدما / البطاقات المدينة (الكريدت كارد) للعملاء وتشجيعهم على تفعيلها واستخدامها في معاملات الشراء، تشجيع عملاء المحافظ الإلكترونية على تفعيل محافظهم واستخدامها، تقديم ورعاية أنشطة التثقيف المالي لجميع الفئات ، طباعة النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالي وتوزيعها على المواطنين.

وبالنسبة لمشاركة القطاع المصرفي في مبادرة حياة كريمة، أوضح وكيل محافظ البنك المركزي المصري أن حملات التوعية نجحت حتى الىن في تثقيف أكثر من 50 ألف مواطن ماليًا ضمن المبادرة ، كما يستهدف المركزي أيضا توعية طلاب المدارس بالخدمات المصرفية من خلال برنامج البنك المدرسي.