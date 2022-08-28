المركزي : مصر تحصل على ودائع خليجية بقيمة 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام

كشف تقرير الوضع الخارجي للبنك المركزى المصري المنشور على موقعه الإلكتروني عن حصول مصر على ودائع خليجية خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة 13 مليار دولار.

وأظهر التقرير أن هذه الودائع توزعت بواقع 5 مليارات دولار لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات و3 مليارات لدولة قطر.

وأشار التقرير أن الودائع الخليجية طويلة الأجل في البنك المركزي سجلت 15 مليار دولار بواقع 5.7 مليار دولار للإمارات و 5.3 مليار دولار للسعودية و 4 مليارات دولار للكوبت.

وذكر التقرير أن حجم الدين الخارجي لمصر سجل 157.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بزيادة قدرها 19.9 مليار دولار مقارنة بيونيو 2021.