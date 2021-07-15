«المركزي»: متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة يسجل 11.6% في أبريل 2021

مقارنة مع 10.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020

كشف البنك المركزي المصري، عن تسجيل متوسط سعر العائد المرجح على القروض الجديدة مستوى 11.6% في أبريل الماضي.

وقال في تقرير السياسة النقدية، إن سعر العائد المرجح على القروض الجديدة انخفض ليسجل 11.6% خلال أبريل 2021، مقارنة بـ 10.7% في المتوسط خلال الربع الرابع من 2020، و15.1% في المتوسط، خلال ديسمبر 2019 وینایر وفبراير من 2020؛ ليعكس انتقال خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 400 نقطة أساس خلال العام الماضي، وبدعم من مبادرات البنك المركزي المصري.

وأضاف أن البيانات حتى أبريل 2021 عكست انتقال جزئي للخفض التراكمي لأسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس خلال العام الماضي؛ وتراجع سعر العائد المرجح على الودائع الجديدة ليسجل 8.4% في أبريل الماضي، مقارنة بـ 9.5% في المتوسط خلال ديسمبر 2019، وینایر وفبراير من 2020.

وذكر البنك المركزي المصري، أن التقديرات تشير إلى أن الظروف النقدية الحقيقية في مصر قد استقرت على نطاق واسع بعد آخر تخفيض لسعر الفائدة خلال الربع الثالث من عام 2020، بدعم من التخفيضات التراكمية لأسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر من العام الماضي.

وأفاد بأن مستويات فائض السيولة انخفضت لتسجل في المتوسط 483 مليار جنيه مصري (1.3 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي) خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 14 يونيو 2021، مقارنة بـ 534 مليار جنيه مصري 1.5 مرة من إجمالي الاحتياطي الإلزامي، في المتوسط، خلال فترة الاحتفاظ المنتهية في 8 فبراير 2021.

وذكر أن سعر المعاملات النقدية بين البنوك لليلة واحدة ظل أعلى من سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي منذ يوليو 2020، مقارنة بمتوسط فروق الأسعار على المدى الطويل والبالغ قدره حوالي سالب 30نقطة أساس.

وتابع قائلًا: “واعتبارا من فترة الاحتفاظ المنتهية في 14 يونيو 2021، تعكس أسعار المعاملات النقدية بين البنوك انخفاضا بمقدار 0.7 مرة في الخفض التراكمي لسعر العائد بـ 400 نقطة أساس في مارس وسبتمبر ونوفمبر عام 2020”.