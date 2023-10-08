«المركزي لمتبقيات المبيدات» يستقبل ممثلين من شركات إنتاج وتصدير النباتات الطبية والعطرية

أعلنت د. هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية استقبال ممثلي بعض الشركات العاملة، في مجال إنتاج وتصدير المحاصيل البستانية والنباتات الطبية والعطرية من أعضاء المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك في زيارة تفقدية للمعمل للاطلاع على التطوير المستمر داخل أقسام المعمل المختلفة وتطبيق نظم الجودة مروراً باستلام العينات وحتى استصدار نتائج التحليل وأثر في جودة ودقة نتائج التحليل المختلفة، وزيادة سعة استقبال أكبر عدد ممكن من العينات مما يعود بالنفع على زيادة الصادرات الزراعية والغذائية وذلك .

وقد قامت عبداللاه بعمل عرض تقديمي حول أقسام المعمل المختلفة وما يقدمه من خدمات تحليلية وتدريبية واستشارية، والذي أكدت خلاله أن المعمل دائماً يسعى إلى استمرار التطوير والتوسع لخدمة العاملين في القطاع الزراعي وتلبية كل احتياجتهم ومتطلبات الجهات الرقابية من الخدمات التحليلية أو التدريبية أو الاستشارية، كما أن المعمل يقوم على مدار اليوم باستقبال كافة العينات الواردة إليه من كافة العملاء والجهات ويتضمن ذلك الأجازات الرسمية والتي يعمل خلالها المعمل بدون توقف ثم قام السادة ممثلي الشركات بجولة تفقدية داخل أقسام المعمل المختلفة حيث تم الإستماع إلى كافة استفساراتهم والرد عليها من خلال السادة مدير المعمل ومدير الجودة ورؤساء الأقسام.

وفي ذات الإطار أشارت د. هند عبد اللاه إلى أن هذه الزيارة تأتي في ضوء البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس وقد قام كل من د. طاهر قدح مدير إدارة التسويق، أ. صفاء حسين مسئول التسويق بمرافقتهم خلال تفقدهم أقسام المعمل، وسوف يستمر التنسيق مع المجلس لتنسيق زيارات أعضائها من الشركات خلال الفترات القادمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجهات العاملة في قطاع الزراعة ودعم المنتجين والمصدرين من أفراد أو شركات والعمل على حل المشكلات وإزالة العراقيل التي تقابلهم.