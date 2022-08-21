«المركزي للنخيل» ينتهى من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية بالمحافظات الأسبوع الماضي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في المعمل المركزي للنخيل، التابع لمركز البحوث الزراعية، الانتهاء من تنفيذ عدد من الأنشطة الإرشادية والتوعوية لمزارعي النخيل في عدد من المحافظات، خلال الأسبوع الماضي ، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، بتكثيف الدور الإرشادي لتوعية المزارعين على مستوى الجمهورية، لتنفيذ التوصيات والممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاجية ودعم المزارعين.

وقال الدكتور عزالدين جادالله مدير المعمل، إن المعمل من خلال فروعه المختلفة، نظم خلال هذا الأسبوع عددا من الأنشطة التوعوية والإرشادية المتنوعة في عدد من المناطق بمحافظات: المنيا، الشرقية، مطروح، أسوان، شملت ندوات وورش عمل، وأيام حقل، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع المزارعين بهذه المناطق، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور حمدي جامع، فضلا عن مديري مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وأضاف مدير المعمل، أنه تم خلال هذا الأسبوع تنفيذ ورشة عمل، بمركز البحوث الزراعية، بعنوان: لرؤية المستقبلية للتقنية الحيوية لنخيل البلح، وذلك بهدف بحث خطط النهوض بزراعة نخيل البلح في مصر وخاصة في مشروعات الاستصلاح الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات المصرية والباحثين بالمراكز البحثية المختلفة والمهتمين بقطاع النخيل خاصة زراعة الأنسجة وطلاب كليات الزراعة بالجامعات المختلفة، لافتا إلى أن ورشة العمل تناولت الوضع الحالي لزراعة النخيل وخطة الدولة للتوسع في زراعة النخيل تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسي بزراعة 5 ملايين نخلة متميزة في الوادي الجديد وأسوان.

وتابع جادالله، أن أنشطة المعمل وفروعه المختلفة هذا الأسبوع شملت تنفيذ يوم حقلي بمركز مطاي، بمحافظة المنيا، بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حيث تم التركيز على عمليات الخدمة الأرضية والرأسية السليمة التى تجرى على نخيل البلح وكيفية اجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول، لافتا إلى أن فرع المعمل بمحافظة الشرقية، نظم أيضا يوم حقلي إرشادي بمنطقة فاقوس، بهدف استعراض بعض الظواهر الفسيولوجية والمرضية التى تصيب نخيل البلح في هذا التوقيت من العام.

وتابع أن فرع المعمل بمحافظة المنيا، نفذ أيضا يوم حقلي بأحد المزارع بمركز أبو قرقاص بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا وبحضور عدد من مزارعي النخيل، والمهتمين بزراعة نخيل البلح، حيث تم استعراض عمليات تكييس السوباطات والاستعداد لجمع الثمار لنخيل البلح وكيفية إجرائها ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

وقال مدير المعمل إن فرع المعمل بمحافظة أسوان، نفذ أيضا ندوة إرشادية بمركز إدفو، لتوعية المزارعين حول أهمية المقننات المائية لنخيل التمر وتأثيرها على الإنتاج وطرق الجمع الحصاد وتخزين الثمار بالطرق العلمية الصحيحة وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي، كذلك نفذ فرع المعمل بسيوة يوما حقليا، في أحد المزارع، لتوعية المزارعين، بأهمية عملية التكييس، وكيفية اختيار الموعد المناسب لإجراء عملية التكييس والألوان المختلفة في الأكياس ودور كل لون وكيفية إجرائها، وذلك بحضور عدد من مزارعي النخيل والمهتمين بزراعة نخيل البلح.

وأشار جاد الله إلى أنه تم من خلال فريق من المعمل، تفقد مزارع النخيل بمنطقة المغرة، لفحصها والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء واستئصال أي إصابة قد تكون موجودة للحفاظ على هذه المنطقة وجعلها خالية من سوسة النخيل الحمراء، فضلا عن إعطاء المزارعين التوصيات وطرق الوقاية والعلاج اللازمة للحفاظ على مزارعهم.