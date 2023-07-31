«المركزي للنخيل» يختتم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا

قال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية للنخيل، إنه تم أمس الأحد 30 يوليو زيارة المعمل المركزي للنخيل بالجيزة ومعمل زراعة الأنسجة ومشتل المعمل لطلاب كلية الزراعة جامعة المنيا ضمن برنامج التدريب الصيفي لهم حيث قام الدكتور محمد عبد الرسول بشرح محاضرة عن تقنية زراعة الأنسجة وتم شرح خطوات الإكثار بطريقة زراعة الأنسجة عمليا والتعرف علي الأجهزة والأدوات المستخدمه في المعمل.



وأضاف العباسي أن عقب ذلك تم التوجه إلي الصوبه الخاصة بالمعمل للتعرف علي الخطوة التالية لإنتاج الشتلات في المعمل وهي عملية الأقلمة للشتلات قبل زراعتها في الأرض المستديمة.



ثم قام الدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل بتسليم الطلاب والطالبات المتدربين شهادات حضور التدريب الصيفي بعد أن ناقشهم في ما تم دراسته وتعلمه في التدريب الصيفي بفرع المعمل بالمنيا وكان هناك تفاعل ومشاركة ممتازة من الجميع.