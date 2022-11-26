المركزي للمناخ الزراعي يستقبل وفدا أفريقيًا وآسيويًا للتعرف على نظم الري الحديثة

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة بوزارة الزراعة زيارة لوفد من مجموعة من الدول الأفريقية و الآسيوية إلى مزرعة البوصيلي التابعة للمعمل المركزي للمناخ حيث تم عمل زيارة تفقدية لمزرعة المعمل المركزي للمناخ الزراعى بمحافظة البحيرة للتعرف على التكنولوجيا الحديثة في انتاج النباتات باستخدام نظم الري الحديث ونظم الزراعه المحمية.

وأكد بيان صادر عن مركز البحوث الزراعية أن تلك المزرعة تعتبر نموذجا لانتاج المحاصيل الاستوائية تحت ظروف التغيرات المناخية حيث تبعد أقل من 5 كيلومترات من البحر المتوسط وبالتالي فهي تواجة الظروف الملحية بالإضافة للتقلبات المناخية وتقوم المزرعة بحماية أشجار المانجو من خلال زراعتها تحت الشبك وبذلك يتم الحصول على إنتاج غزير و رفع كفاءة استخدام المياه والأسمدة.

وطرح الزوار العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة المزرعة والري والتسميد والمكافحة وتقليم الأشجار وإدارة أغطية الصوب وكان عدد المتدربين 25 متدربا من 14 دولة مختلفة، بهدف نقل الخبرات المصرية والأساليب الزراعية الحديثة إلى بلادهم.