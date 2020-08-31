بورصة وشركات

“المركزي للمحاسبات” يطالب “زهراء المعادي” بتنشيط مبيعاتها

في ظل وجود 154 وحدة غير مباعة في 3 مشروعات
منى عبدالباري 4:11 م, الأثنين, 31 أغسطس 20 4:11 م, الأثنين, 31 أغسطس 20

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طالب الجهاز المركزي للمحاسبات شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير باتخاذ إجراءات لتنشيط مبيعاتها في ظل وجود 154 وحدة ما بين فيلات ووحدات سكنية في 3 مشروعات مختلفة غير مباعة.

154 وحدة غير مباعة في 3 مشروعات

وأشار المركزي للمحاسبات في تقريره عن القوائم المالية لزهراء المعادي في النصف الأول من العام الحالي إلى وجود 115 فيلا بمشروع باثيو زهراء بمدينة الشيخ زايد، و 35 وحدة بمشروع بالم زهراء الشطر السابع، و 4 وحدات بمشروع الشطر العاشر بمدينة زهراء المعادي، وجميعها غير مباعة.

وأوصى جهاز المحاسبات الشركة باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تنشيط المبيعات لما في ذلك من آثار على ربحية الشركة وتوفير السيولة النقدية لها.

يشار إلى أن زهراء المعادي للاستثمار والتعمير حققت نموا في أرباحها 18% خلال النصف الأول من العام الحالي، على أساس سنوي لتسجل 69.45 مليون جنيه، مقابل 58.7 مليون جنيه أرباح خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

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بقلم منى عبدالباري

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