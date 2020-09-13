«المركزي للمحاسبات» يطالب المصرية للاتصالات بتوضيح موقفها النهائي من صفقة فودافون STC

خلال تعقيبه علي نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها بالنصف الأول من العام الجاري

طالب الجهاز المركزي للمحاسبات خلال تعقيبه علي نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، سرعة موافاته بشأن سيناريوهات البدائل المطروحة تجاه صفقة بيع حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر لصالح شركة الاتصالات السعودية.

وتتضمن السيناريوهات استحواذ المصرية للاتصالات على كامل فودافون مصر أو بيع حصتها أو الإبقاء على حصة الشركة المصرية.

وتمتلك مجموعة فودافون العالمية نحو 55% من أسهم فودافون مصر مقابل 45% المصرية للاتصالات.

وتقدر قيمة الأرباح المحتجزة للمصرية للاتصالات عن حصتها في شركة فودافون مصر حتى 30 يونيو لعام 2020 بقيمة 3.255 مليار جنيه.

يشار إلى أن المصرية للاتصالات حصلت على نحو 5.5 مليار جنيه على دفعتين من إجمالي نصيبها في الأرباح المحتجزة لدى شركة فودافون طبقاً للاتفاقية الموقعة بين الطرفين في فبراير عام 2019.