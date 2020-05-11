«المركزي للمحاسبات»: «الحديد والصلب» تستهدف استثمارات 50 مليون جنيه رغم الخلل التمويلي

تستهدف شركة الحديد والصلب المصرية العام المالي القادم تنفيذ خطة استثمارية قيمتها 50 مليون جنيه، وذلك رغم معاناتها خللاً تمويليا وضعفًا بالسيولة النقدية، وفقًا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على مستهدفات الشركة.

المحاسبات: أهداف الشركة لموازنة العام القادم غير واقعية

وقال الجهاز في ملاحظاته على الموازنة التقديرية للشركة العام المالي القادم إن أهدافها غير واقعية، وأن “الحديد والصلب” تعاني خللاً في الهيكل التمويلي وضعفا في السيولة النقدية لم توضح الموازنة عما تم اتخاذه من إجراءات حياله.

وتابع:” استهدفت الشركة ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون جنيه، لعمليات إحلال وتجديد، وتوفير نقدية لازمة لشراء 193 ألف طن فحم كوك بنحو 855 مليون جنيه، رغم عدم قدرتها على سداد الالتزامات والمتطلبات المالية”.

يشار إلى أن الحديد والصلب استهدفت خسائر مرحلة بنهاية العام المالي القادم بنحو 8.23 مليار جنيه، بنسبة 421% من رأس المال المُصدر والمدفوع والبالغ نحو 1.9 مليار جنيه.