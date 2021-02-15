المركزي للمحاسبات: إيرادات الفوائد الدائنة والاستثمارات المالية تمثل 24% من أرباح «مطاحن مصر»

خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن الإيرادات العرضية ساهمت بنسبة 24.8% من أرباح شركة مطاحن مصر العليا، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، الذي تراجعت فيه أرباح الشركة بـ 20.1%.

خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالي

وسجل صافي أرباح مطاحن مصر الوسطى خلال الفترة المذكورة 48.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 60.7 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

وقال المحاسبات إن الإيرادات العرضية البالغ قيمتها الإجمالية 26.7 مليون جنيه، و تتضمن الفوائد الدائنة، وإيرادات الاستثمارات المالية، و إيرادات أخرى متنوعة ساهمت بـ 24.8% من الربح المحقق للشركة قبل الضرائب، والبالغ قيمته 62.2 مليون جنيه.

وفي المقابل ألقى المحاسبات الضوء على تراجع نشاط الشركة الأساسي، وانخفضت كميات القمح المطحون لإنتاج الدقيق التمويني بنسبة 6.3%. وطالب المركزي الشركة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعظيم نتائج أعمالها من أنشطتها الرئيسية