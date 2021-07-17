«المركزي للمبيدات» : تحليل 130 ألف عينة من ملوثات الأغذية خلال 6 أشهر

في إنجاز غير مسبوق في مجال تحليل ملوثات الأغذية في مصر والشرق الأوسط قام المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بتحليل أكثر من 130 ألف عينة من الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية الموجهة للتصدير وبعض الواردات للأسواق المحلية وذلك خلال 6 أشهر فقط بنسبة زيادة عن العام الماضي لنفس الفترة قدرت بنحو 80% تقريباً مما يعد إنجازاً غير مسبوق في هذا المجال.

وفي إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية نحو زيادة السعة الاستيعابية للمعمل ومتابعة تنفيذ خطة التطوير بأقسام المعمل المختلفة وتزويده بأحدث الأجهزة في مجال تحليل الملوثات في الغذاء وبما يتوافق مع متطلبات الأسواق الدولية.

أكدت د هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أنه نظراً للدور المهم الذي يلعبه المعمل في مجال سلامة الغذاء وما يقدمه للمنتجين والمصدرين في هذا القطاع فقد تخطى المعمل العينة رقم مليون بأكثر من 100 ألف عينة منذ إنشائه وحتى الآن ويعتبر هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما.

وأشارت عبد اللاه إلى أهمية دور المعمل في منظومة الرقابة على الأسواق المحلية من خلال برامج التقصي للمنتجات الموجودة بالأسواق المحلية والتي يتم سحبها من أكثر من 15 محافظة على مستوى الجمهورية بالأسواق المركزية وأن المعمل ينفذ هذه البرامج منذ عام 1996 مما يسهم في الحفاظ صحة المواطنين.

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‏ وأضافت مدير معمل تحليل متبقيات المبيدات أن السعة الاستيعابية للمعمل وصلت إلى أكثر من 1200 عينة/يوم، حيث إن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في مجال تحليل ملوثات الغذاء والبيئة في العالم، كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية، ويساهم المعمل في الدور المجتمعي من حيث الإرشاد والتدريب حيث يشارك في ورش العمل وتدريب صغار المزارعين وتدريب طلاب الجامعات والخريجين بالإضافة إلى التدريبات المتخصصة دولياً وإقليمياً ومحلياً.

ومن الجدير بالذكر أن إنشاء المعمل عام 1995 كان تضافراً مع الجهود التي تبذلها دول وحكومات العالم في الحد من التلوث في الغذاء والتلوث البيئي للحفاظ على صحة الإنسان ولسهولة التجارة البينية بين مصر ودول العالم.

ويعتبر المعمل أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025/2017 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS بأوروبا منذ عام 1996، بالإضافة إلى قيام الإتحاد الأفريقي باعتماد المعمل منذ عام 2018 معملاً مرجعياً لقارة أفريقيا في مجال تحليل ملوثات الغذاء وحتى الآن.

كما يتميز بأنه أحد أهم المعامل في مصر والشرق الأوسط حيث إنه يعد المعمل الوحيد المشترك في اختبارات الكفاءة الخاصة بمعامل الاتحاد الأوروبي من خارج الاتحاد، وأنه يعد وفقاً لتصنيف الهيئات الدولية التي تقوم بإجراء اختبارات الكفاءة بالاتحاد الأوروبي في الفئة الأولى المتميزة والتي تضم عدد محدود من المعامل جميعها من دول الاتحاد الأوروبي باستثناء معمل QACP والذي يمثل مصر وذلك منذ أكثر من 15 عاما على التوالي.