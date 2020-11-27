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«المركزي للتنظيم والإدارة» يقرر استمرار الموظف بجهة عمله المنتدب إليها بعد انقضاء 4 سنوات

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم فترة (4) سنوات، بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع…

صفية حمدي 1:54 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20 1:54 م, الجمعة, 27 نوفمبر 20

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أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عدة تعليمات للتيسير على الموظفين الذين مر على انتدابهم فترة (4) سنوات، بعد رصده عدم تيسير العديد من الوحدات لإجراءات نقل الموظفين للوحدات المنتدبين إليها على الرغم من انقضاء مدة أربع سنوات على ندبهم بما يدلل على عدم حاجة العمل إليهم في وحداتهم الأصلية.

وكشف رئيس الجهاز عن إصداره الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2020، إلى جميع الوزارات والمحافظات والجهات الإدارية، تضمن التأكيد على استمرار الموظف قائما بالعمل في الجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة لندبه.

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وهي تحتسب من تاريخ أول قرار بالندب أو تجديده عقب تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك حال طلبت الجهة المنتدب إليها اتخاذ إجراءات نقله، وكان هناك رغبة من الموظف كذلك في النقل.

وشدد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع، متى كان الموظف مستمرا بالعمل في الجهة المنتدب إليها، ولو انقضت مدة السنوات الأربع على ندبه.

كما يتعين على الجهة المنتدب منها الموظف والأخرى المنتدب إليها اتخاذ اللازم قانونا لتيسير إجراءات نقله إليها، وذلك طالما انقضت مدة أربع سنوات على الندب.

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وتم الإشارة إلى أن الجهاز أصدر الكتاب الدوري رقم (4) لسنة 2020 لمعاونة الجهات الإدارية على حسن تطبيق نصوص القانون، وحرصا منه على حسن سير المرافق العامة بانتظام، واستمرار تقديم الخدمات المنوطة بها إلى المواطنين على الوجه الأمثل.

وسعيا إلى الحفاظ على استقرار ولم شمل الأسرة المصرية، باعتبار ذلك من الحقوق الدستورية، وحفاظا على تحقيق الصالح العام.

كما سبق وأن أصدر الجهاز الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند انتهاء أربع سنوات على الندب الكلي للموظف من وحدة إلى أخرى في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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ويتضح فيه آلية حساب مدة السنوات الأربع وهي الحد الأقصى للندب في الوحدة الواحدة حيث تحسب بدءا من تاريخ أول قرار تالي لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارا من تاريخ 2/11/2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.

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بقلم صفية حمدي

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