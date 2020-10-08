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المركزي للتعمير : سحب الأعمال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الإسكان الاجتماعي

ببورسعيد والخانكة
محمود زكي 3:59 م, الخميس, 8 أكتوبر 20 3:59 م, الخميس, 8 أكتوبر 20

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صرح اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، بأنه تم سحب الأعمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد شركات المقاولات المتقاعسة عن تنفيذ التزاماتها التعاقدية، والمتباطئة فى معدلات التنفيذ وفق التوقيتات المحددة المتفق عليها، بمشروع الإسكان الاجتماعى، حيث إنه كان مسندا لإحدى هذه الشركات تنفيذ 22 برجا سكنيا بمدينة بورسعيد، ولأخرى تنفيذ 29 عمارة وأعمال المرافق وتنسيق الموقع لمشروع (113 عمارة) بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، ببرنامج الإسكان الاجتماعي.

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وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه فى ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالالتزام بالبرامج الزمنية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين.

فقد تم توجيه العديد من الإنذارات إلى الشركتين لحثهما على دفع عجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه في التوقيتات المحددة، إلا أنهما لم يمتثلا، الأمر الذي اضطر معه الجهاز المركزى للتعمير إلى سحب الأعمال، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، ومنها توقيع الحجز الإداري، وإحالة الشركات المتقاعسة إلى نيابة الأموال العامة العليا، والتي قامت بدورها بالتحقيق، وانتهی التصرف في بعضها بإحالتها لمحكمة الجنايات، وتم إسناد الأعمال المسحوبة من الشركات المتقاعسة عن العمل إلى شركات أخرى، وجار تنفيذ الأعمال بمعدلات عالية.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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