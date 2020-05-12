المركزي للتعمير : ربع مليار جنيه تعويضات المتضريين من محور الملك سلمان

تخيير السكان بين التعويض ونزع الملكية أو الاستمرار في محل الإقامة دون تعويض

قال اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إن الحكومة خصصت ربع مليار جنيه لتعويض السكان المتضريين من بناء محور الملك سلمان الذي يربط الطريق الدائري الشمالي بالجنوبي .

وكانت قد انتشرت صورا لجزء من كوبري محور الملك سلمان ملاصقا لمجموعة من العمارات السكنية بمنطقة الهرم على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت جدلا كبيرا.

وعن تلك الصور أكد نصار أن أى متضرر من المحور سيتم تعويضه من خلال لجنة مخصصة من عدة جهات ستعمل على تقدير الشقة السكية ثم تعويضه بالمبلغ المناسب موضحا أنه سيتم تخيير السكان بين التعويض ونزع الملكية أو الاستمرار في محل الإقامة دون تعويض.

وأكد أنه لن يتم تعويض أى مخالف موضحا أن عرض هذا الشارع 40 متر وعرض الكوبري 30 مترا ويربط في تلك المرحلة بين المنيب ومحور صفط اللبن.

وأكد أن طول المحور 12 كيلو متر منهم7 كم كباري وسيتم تنفيذه خلال عامين ، موضحا أن السكان في هذا المكان كانوا متعاونين جدا مع الحكومة في البناء.