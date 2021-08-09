المركزي للتعبئة والإحصاء: 194.2 ألف وحدة سكنية نفذتها الدولة في 2019- 2020

بنسبة انخفاض في عدد الوحدات المنفذة عن العام السابق بلغ 30.9%

أصدر الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين الموافـق 9/8/2021 “نشرة الإسكان فى مصر” خلال عام 2019 / 2020، وتطرق التقرير لعملية حصر الوحدات السكنية المنفذة خلال هذه الفترة.

وأوضح التقرير، أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة، بلغ 194.2 ألف وحدة عام 2019/2020 باستثمــارات قدرها 79 مليار جنيه مقابـل 281.3 ألف وحدة عام 2018/2019 باستثمارات قدرهـا 94.6 مليار جنيه.

وأشار إلى أن نسبة الانخفاض في عدد الوحدات المنفذة بلغ 30.9%، كذلك تراجع في حجم الاستثمار قدره 16.5%.

وجاء الإسكان الاقتصادى فى المرتبة الأولى طبقـا لنوعية البنـاء بعدد 109.1 ألف وحدة بنسبة قدرها 56.2% يليه الإسكان المتوسـط بعدد 64.4 ألف وحدة بنسبة قدرها 33.1%.

مضيفا، يليه الإسكان فوق المتوســط بعدد 12.9 ألف وحدة بنسبة قدرها 6.7%، ثم الإسكان الفاخر بعدد 7.8 اًلاف وحدة بنسبة قدرها 4.0% من الإجمالى العام عام2019/2020 .

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/أعمال عام ):

تم تنفيذ عدد 85 ألف وحدة بواسطة القطاع ( الحكومى/العام/ أعمال عام) عام2019/2020 بنسبة 43.7% من الاجمالى العام مقابل 100.5 ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.5% .

جاء الإسكان الإقتصادى فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 60.7 ألف وحدة بنسبة 71.4% يليه الإسكان المتوسط بعدد 17.7 ألف وحدة بنسبة 20.9%، الإسكان فوق المتوسط بعدد 1.1 الف وحدة بنسبة 1.2% ثم الإسكان الفاخر بعدد 5.5 الف وحدة بنسبة 6.5% من إجمالي القطاعين.

جـاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الاولى بعـدد 32.2 ألـف وحــدة بنسبـة 38 % يليهـا محافظـة الجيزة بعدد 22.8 ألف وحدة بنسبة 26.8% ومحافظة الوادي الجديد فى المرتبة الأخيرة بعدد 48 وحدة بنسبة 0.06%، من إجمالى القطاعين.

الوحدات السكنية المنفذة بواسطة القطاع الخاص

تم تنفيذ عدد 109.3 ألف وحدة بواسطة القطاع الخاص عام 2019/2020 بنسبة 56.3% من الإجمالى العام 180.8 مقابل ألف وحدة عام 2018/2019 بنسبة انخفاض قدرها 39.6 %.

جاء الإسكان الاقتصادي فى المرتبة الأولى طبقا لنوعية البناء بعدد 48.4 ألف وحدة بنسبة 44.3%، يلية الإسكان المتوسط بعدد 46.7 ألف وحدة بنسبة 42.7%، ثم الإسكان فوق المتوسط بعدد 11.9 ألف وحدة بنسبة 10.9%.

وجاء الإسكان الفاخر في المرتبة الثالثة بعدد وحدات بلغ 2.3 الف وحدة بنسبة 2.1% من إجمالى القطاع الخاص.

جــاءت محافظــة المنوفية فـى المرتبة الأولى بعــدد 15.9 ألف وحدة بنسبة 14.5% يليها محافظة القاهرة بعدد 12.8 ألف وحدة بنسبة 11.7%، ومحافظة البحيرة فى المرتبة الأخيرة بعدد 274 وحدة بنسبة قدرها 0.3 % من إجمالى القطاع الخاص.

مشروع الإسكان الاجتماعى ( المليون وحدة )

بلغ إجمالــى عـدد الوحدات السكنية المنفذة بمشروع الإسكان الإجتماعى ( المليون وحدة ) 375.2 الف وحدة منفذ منهم 51.2 ألف وحدة عام 2019/2020 نفذ منها الجهاز المركزى للتعمير 1.4 ألف وحدة بنسبة 2.6٪.

مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات بلغ 150.4 مليون جنيه، مديريات الإسكان 6 ألف وحدة بنسبة 11.8٪، بإستثمارات قدرها 3 مليار جنيه، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 43.8 ألف وحدة بنسبة 85.6٪ بإستثمارات قدرها 19.1 مليار جنيه.

مشروع دار مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع إسكان دار مصر( الإسكان المتوسط ) 43 ألف وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهــم 14.6 ألف وحدة عام 2019/2020، كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة القاهرة الجديدة حيــث بلــغ 6672 وحـدة بنسبة 45.8٪، وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 480 وحدة بنسبة 3.3٪ من الإجمالى.

مشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط ):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع سكن مصر ( الإسكان المتوسط) 5820 وحدة منفذ منهم 3144 وحدة عام 2019/2020، كان أكبر عدد وحدات منفذه بمدينة غرب أسيوط حيث بلغ 1440 وحدة بنسبة 45.8٪، وأقل عـدد وحدات بمدينة بدر حيث بلغ 408 وحدة بنسبة 13.٪ من الإجمالى.

مشروع جنه مصر (الإسكان الفاخر):

بلغ عدد الوحدات المنفذة بمشروع جنة مصر ( إسكان فاخر) 5904 وحدة بالمدن الجديدة منفذ منهم 5544 وحــدة عام 2019/2020، كان أكبرعدد وحـدات منفـذة بمدينـة السادس من أكتوبر حيث بلغ 2760 وحـدة وأقل عـدد وحدات بمدينة الشروق حيث بلغ 360 وحدة من الإجمالى عام 2019/2020.

بلغ إجمالي عدد الوحدات المنفذه تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالمدن الجديدة 178 وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإستثمارات قدرها 11 مليار جنيه، ومدينة المنصورة الجديدة، جاري تنفيذ وحدات بها بإستثمـارات قدرهـــا 1.2 مليار جنيه، العلمين الجديدة جاري تنفيذ وحدات بها بإستثمارات قدرها 1مليار جنيه.