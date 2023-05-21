«المركزي للإحصاء»: 9.1% تراجعًا في الصادرات المصرية إلى أمريكا خلال 2022 (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 9.1%، لافتًا إلى أن قيمتها بلغت 2.3 مليار دولار خلال عام 2022، بينما سجلت 2.5 مليار في 2021.

يشار إلى أن قيمة الصادرات المصرية لأمريكا بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2020، فيما سجلت 2.2 مليار في 2019، في حين وصلت إلى 1.7 مليار في عام 2018.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة

أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022، مشيرا إلى أنها تمثل 4.5% من اجمالي صادرات مصر للعالم.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة فى المرتبة الأولى من إجمالى الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 57.9%، حيث بلغت 1.3 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 1.2 مليار دولار في عام 2021، وذلك بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 6.8 مليار دولار خلال عام 2022، موضحًا بأنها تمثل 7.2% من إجمالي واردات مصر من العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الواردات المصرية من أمريكا وصلت إلى 6.4 مليار دولار في عام 2021.

وجاءت الواردات من حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية فى المرتبة الأولى من إجمالى الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 33.6%، حيث بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022 مقابل 1.7 مليار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 33.9%.