المركزي للإحصاء: 8 ملايين مستفيد من برنامج تكافل

بإجمالي منصرف 7.5 مليارات جنيهسمر السيدقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن برنامج «تكافل وكرامة» يستفيد منه 1.7 مليون أسرة، بعدد أفراد 8 ملايين فرد، بإجمالي منصرف نحو 7.465 مليارات جنيه، ويستحوذ الصعيد منه على نسبة 72%.جاء ذلك في بيان للجها

بإجمالي منصرف 7.5 مليارات جنيه



سمر السيد

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء إن برنامج «تكافل وكرامة» يستفيد منه 1.7 مليون أسرة، بعدد أفراد 8 ملايين فرد، بإجمالي منصرف نحو 7.465 مليارات جنيه، ويستحوذ الصعيد منه على نسبة 72%.

جاء ذلك في بيان للجهاز بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الفقر والذي يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإحتفال به منذ عام 1993.

وأضاف البيان أن أهم البرامج التىتستهدف مكافحة الفقر بمصر هو برنامج تكافل وكرامة و يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدى للأسر الفقيرة والتى لديها أطفال فى مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية للمساعدة فى استمرار هؤلاء الأطفال فى العملية التعليمية حيث يقدم برنامج تكافل لكل أسرة شهرياً 60 جنيهاً للتلميذ فى المرحلة الإبتدائية، 80 جنيهاً للتلميذ فى المرحلة الإعدادية، 100 جنيه للتلميذ فى المرحلة الثانوية، ويشترط لحصول الأسرة على هذه المبالغ أن يستمر أطفالها فى الحضور بالمدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام الدراسة الفعلية .

و يقدم الجانب الصحى من البرنامج دعماً نقدياً للأسر التى لديها أطفال قبل سن المدرسة (أقل من 6 سنوات )، وللأمهات الحوامل وذلك بشرط أن تقوم الأسرة بتنفيذ برامج الرعاية الصحية التى تضعها وزارة الصحة من حيث متابعة الحمل للأمهات وتنفيذ برامج التطعيمات والوقاية للأطفال حديثى الولادة والأقل من 6 سنوات، والحد الأقصى للأطفال المستفيدين من هذا البرنامج هو ثلاثة أطفال للأسرة الواحدة.

وعلى الجانب الآخر ، يهدف برنامج كرامة إلى تقديم مساعدة مالية لفئتين بالأسر الفقيرة و يشترط أن يكون الفرد سنه 65 عاماً فأكثر، وأن يكون غير قادر على العمل والكسب، وألا يكون للأسرة دخل ثابت مثل المعاشات التأمينية أو معاش الضمان الإجتماعى .

وفيما يتعلق بالبرنامج الموجه للمعاقين ، يشترط البرنامج أن تكون الإعاقة مانعة عن العمل وذلك عن طريق تقديم شهادة طبية معتمدة من القومسيون الطبى التابع له المستفيد والمعتمد من وزارة الصحة تثبت عدم قدرته على العمل .

ولفت الجهاز أن منهجية تنفيذ البرامج في المراكز الأشد فقراً تكون طبقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز ، تم التوسع تدريجياً في المراكز الأقل فقراً ، كما أن الإستهداف الإقتصادي يتم من خلاله إحتساب درجة الفقر من واقع بيانات الحالة المعيشية والإقتصادية للأسرة، ويتم إعطاء أولويه الدعم للأسر الأشد فقراً.

وذكر البيان أن مصر تعتبر هى أول الدول العربية التى نفذت برامج الدعم النقدى المشروط، الذى تم إطلاقه لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر إحتياجاً وكفالة الحقوق الصحية والتعليمية لأطفال تلك الأسر، بالإضافة إلى مساندة الفئات التي ليس لديها القدرة علي العمل مثل الأيتام وكبار السن أو من لديهم عجز كلي أو إعاقة.



