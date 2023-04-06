المركزي للإحصاء: 69% زيادة في الصادرات المصرية إلى قبرص خلال 2022 (جراف)

قفزت قيمة الصادرات المصرية إلى قبرص خلال العام الماضي مقارنة بسابقة بنسبة 68.8%، حيث بلغت قيمة الصادرات 76 مليون دولار في 2022 مقابل 45 مليون دولار خلال 2021، بحسب «الجهاز المركزي للإحصاء».

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن قيمة الواردات

من قبرص بلغت 9 ملايين دولار خلال عام 2022 مقابل 24 مليون دولار في 2021، بنسبة انخفاض قدرها 62.5%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر وقبرص سجلت 85 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 69 مليون دولار في 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.

يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 164.8 مليون دولار في 2020، بينما سجلت 93 مليون دولار في 2020، في حين وصلت إلى 282.6 مليون دولار في 2020.

وبخصوص أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص خلال عام 2022، أوضح بأنها تتمثل في حديد وصلب بقيمة 18.5 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 15 مليون دولار، وورق ومصنوعاته بقيمة 10.2 مليون دولار، وأغذية حيوانات بقيمة 7.6 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.1 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قبرص في العام الماضي، فتمثلت في آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3 مليون دولار، وعجينة الورق بقيمة 2 مليون دولار، وحبوب وثمار زيتية بقيمة 900 ألف دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 800 ألف دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 600 ألف دولار.

تراجع الاستثمارات القبرصية في مصر خلال العام المالي الماضي بنسبة 28%

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الاستثمارات القبرصية في مصر بلغت 67.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021-2022 مقابل 93.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 28%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقبرص 14.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 16.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 15%، بينما بلغت قيمة تحويلات القبرصيين العاملين في مصر 2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6.5%.

وبلغ عدد سكان مصر 104.5 مليون نسمة في عام 2022، بينما سجل عدد سكان قبرص 1.3 مليون نسمة عام 2022.

وسجل عدد المصريين المتواجدين بدولة قبرص طبقا لتقديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2021.