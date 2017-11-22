المركزي للإحصاء: 5.6% صادرات مصر إلى إفريقيا 2016

المال ــ خاص: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي والذي يحتفل به كل عام ويستعرض البيان إجمالي صادرات وواردات دول إفريقيا وأعلي أربع دول للصادرات والواردات. وبلغت قيمه إجمالي الصادرات لدول إفريقيا (1253.1 مليون دولار) وتمثل نسبه

المال ــ خاص:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيانا بمناسبة الاحتفال بيوم الإحصاء الإفريقي والذي يحتفل به كل عام ويستعرض البيان إجمالي صادرات وواردات دول إفريقيا وأعلي أربع دول للصادرات والواردات.

وبلغت قيمه إجمالي الصادرات لدول إفريقيا (1253.1 مليون دولار) وتمثل نسبه 5.6 % من اجمالي الصادرات التي تبلغ قيمتها حوالي (22501.7 مليون دولار)، وتركزت أعلي القيم في أربع دول بنسبة 54.9% من إجمالي صادرات مصر إلي مجموعة دول إفريقيا، وترتيبهم وفقا لأعلي صادرات أربع دول:

1- كينيـــــــا: بلغت قيمة الصادرات الي كينيا (264.4 مليون دولار) وتمثل نسبه 21.1% من اجمالي صادرات دول افريقيا. واهم الاصناف هي:(سكر ومصنوعاته 78.2 مليون دولار ، ورق ومصنوعاته 26.3 مليون دولار ).

2- جنوب إفريقيا: بلغت قيمة الصادرات الي جنوب افريقيا (226.3 مليون دولار) وتمثل نسبه 18.0% من اجمالي صادرات دول افريقيا واهم الاصناف (ذهب ومصنوعاته 162.1 مليون دولار ، اجهزه استقبال للاذاعه المصوره 20.4 مليون دولار).

3- إثيوبيا: بلغت قيمة الصادرات الي اثيوبيا (106.2 مليون دولار) وتمثل نسبه 8.5 % من اجمالي صادرات دول افريقيا واهم الاصناف هي (زيوت عطريه 14.3 مليون دولار ، لدائن ومصنوعاتها (بلاستيك) 12.1مليون دولار).

4-نيجيريا: بلغت قيمة الصادرات الي نيجيريا (90.6 مليون دولار) وتمثل نسبه 7.3 % من اجمالي صادرات دول افريقيا ومن اهم الاصناف (فوط وواقيات صحيه 26.8 مليون دولار ، وقود نفاثات 14.0 مليون دولار).

1.5% واردات مصر من الدول الإفريقية عام 2016

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول إفريقيا (1042.9 مليون دولار) تمثل نسبه 1.5% من اجمالي الواردات الوطنيه التي بلغت قيمتها حوالي (71356.6 مليون دولار).

وتتركز أعلي القيم في أبع دول بنسبه 86.8 % من قيمه الواردات من دول إفريقيا.

وترتيبهم وفقا لأعلي واردات أربع دول:

1- نيجيريا : بلغت قيمة الواردات من نيجيريا (331.6 مليون دولار) بنسبه 31.8 % من اجمالي واردات دول افريقيا ومن اهم الاصناف (غاز طبيعي 324.5 مليون دولار).

2- كينيا: بلغت قيمة الواردات من كينيا (306.8 مليون دولار) بنسبه 29.4 % من اجمالي واردات دول افريقيا ومن اهم الأصناف (الشاي 280.1 مليون دولار ، تبغ 9.9 مليون دولار).

3- زامبيا: بلغت قيمة الواردات من زامبيا (135.4 مليون دولار) بنسبه 12.9 % من اجمالي واردات دول افريقيا ومن اهم الاصناف (نحاس ومصنوعاته 135.3 مليون دولار).

4- جنوب افريقيا : بلغت قيمة الواردات من جنوب افريقيا ( 131.5 مليون دولار) بنسبة 12.7 % من اجمالي واردات دول افريقيا ومن اهم الاصناف ( فحم كوك 77.1 مليون دولار ، خامات حديد ومركزاتها 14.0 مليون دولار).

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