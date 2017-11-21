المركزي للإحصاء: 4% زيادة في ساعات البث لكل قنوات التليفزيون

سمر السيد: أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام والذى أقرته الأمم المتحدة في ذكرى إحياء أول منتدى عالمي للتليفزيون عام 1996. وقال الجهاز فى بيانه إنه نظرا لتحكم التطورات التكنولوجية فى عالمنا، فاليوم نعيش ف

سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانا لليوم العالمي للتليفزيون الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام والذى أقرته الأمم المتحدة في ذكرى إحياء أول منتدى عالمي للتليفزيون عام 1996.

وقال الجهاز فى بيانه إنه نظرا لتحكم التطورات التكنولوجية فى عالمنا، فاليوم نعيش في مجتمعات تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتؤدي أنشطتها اليومية، وبما أن التليفزيون نافذة مفتوحة على العالم فهو يعلم ويوعي ويسلي ويوجه بسبل عدة بما له من تأثير كبير على الشباب من خلال ما يعرضه من صور مشرفة، وهو ما يدعو إلى توقع ظهور نظم تقيمية جديدة بينهم.

وعرض البيان عددا من المؤشرات الإحصائية وفقا للهيئة الوطنية للإعلام، ومنها وصول إجمالي عدد ساعات البث المرئي لكافة قنوات التليفزيون (القنوات الرئيسية – الفضائية المصرية – القنوات الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – القنوات الإخبارية) إلى 173.2 ألف ساعة عـــام 2016/2017 مـقـــابل 166.4 ألـف ســاعـة عــام 2015 /2016 بنسبة زيادة قدرها 4%.

كما احتــل المجـال الاجتماعـي النـصيب الأكـبر في عـدد ساعات الإرسال عام 2016/2017 حيث بلغ 39220 ساعة بنسبة 22.6% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 107.2 ساعة يومياً يليه الـمجال الثقـافى بعـدد ساعـات 24993 ساعة بنسبة 14.4 % بمتوسط 68.3 ساعة يومياً ثم المجال الترفيهى بعدد ساعات 23112 ساعة بنسبة 13.3 % بمتوسط 63.1 ساعة يوميا.

وبـلغ المتـوسـط اليـومي لـساعات الـبـث المرئي بالقـنوات الرئيسية والإقليمية(الأولي، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة ) 152.3 ساعة يـومـيا عام 2016 /2017.

وبلغ إجـمالي عـدد ساعـات بـث قـطـاع التـليـفزيـون (القناة الأولي – الثانية – الفضائية المصرية – الفضائية الموجهة لأمريكا) 34.7 ألف ساعة عــــــــام 2016 /2017 مقابل 34.9 ألف ساعة عام 2015 / 2016 بنسبة انخفاض قدرها 0.4%.

ووفق البيان، احتل المجال الإجتماعى النصيب الأكبر في عدد ساعات بث التليفزيون عام 2016/2017 حيث بلغ عدد ساعات الإرســــــال 6770 ساعة بنسبة 19.5% من إجمالي عدد الساعــــــــات بمتوسط18.5 ساعة يومياً يليه المجال السياسى بعدد ساعات 6105 بنسبة 17.6% من إجمالي عدد الساعات بمتوسط 16.7 ساعة يوميا ثم المجال الثقافي بعدد ساعات 5414 بنسبة 15.6% بمتوسط 14.8 ساعة يوميا.

وبلغت عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية (القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة) 38437 ساعة عام 2016 /2017 مقابل 38404 ساعة عام 2015/ 2016 بنسبة زيادة قدرها 0.1% فى حين سجلت عدد ساعات البث المرئى لقناة القاهرة 6761 ساعة عام 2016/2017 مقابل 6665ساعة عام 2015 /2016 بنسبة زيادة قدرها 1.4%.

وانخفضت عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية ( قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار و راديو مصر) بنسبة 0.3% مسجلة 26280 ساعة عام 2016 /2017 مقابل 26352 ساعة 2015 / 2016 ، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8760 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

ووصل إجمالي ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة (دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– التعليم العالي – القناة التعليمية – ماسبيرو زمان ) 82472 ساعة خلال عام 2016 /2017مقابل 75578 ساعة عام 2015 /2016بنسبة زيادة قدرها 9.1%.

كما سجل المجال الاجتماعي أعلي نسبة عدد ساعات البث المرئى بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2016 /2017، حيث بلغ 22208 ساعة بنسبة 26.9% من إجمالي عدد ساعات الإرسال يليه المجال الثقافي 15503 ساعة.