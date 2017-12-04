المركزي للإحصاء: 11.7% ارتفاعا في قيمة الإنتاج الصناعي بالربع الأول

سمر السيد: أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاءات الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص، التى يعمل بها 25 مشتغلا فأكثر، عن الربع الأول (يناير/ مارس) من العام الحالى 2017. وأظهرت المؤشرات وصول قيمة الإنتاج الصن



سمر السيد:

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، النشرة ربع السنوية لإحصاءات الإنتاج الصناعى لمنشآت القطاع العام/ الأعمال العام ومنشآت القطاع الخاص، التى يعمل بها 25 مشتغلا فأكثر، عن الربع الأول (يناير/ مارس) من العام الحالى 2017.

وأظهرت المؤشرات وصول قيمة الإنتاج الصناعي (بدون البترول الخام وتكريره) إلى 127.7 مليار جنيه خلال الربع، مقابل 114.3 مليار خلال الربع السابق (أكتوبر – ديسمبر) 2016 بزيادة 11.7%.

ووفقا لبيان الجهاز، يمثل نشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية أهم الأنشطة الاقتصادية ويسهم بنسبة 14.6% من قيمة الإنتاج الصناعى، يليه نشاط صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 14.1% ثم نشاط صناعة الحديد والصلب بنسبة 6.3٪.

وبلغت قيمة الانتاج لصناعة المنتجات الغذائية 33.3 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 مقابل 25.2 مليار جنيه للربع الرابع عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 32.1 % وذلك لتشغيل المطاحن بكامل طاقتها وزيادة أسعار النخالة وموسمية سكر البنجر.

كما سجلت قيمة الانتاج لصناعة الحديد والصلب 14.8 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 مقابل 10.8 مليار جنيه للربع الرابع عام 2016 بنسبة زيادة قدرها 37.7 % بسبب استقرار امدادات الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وزيادة الطلب على منتجات الحديد والصلب.

فى حين انخفضت قيمة الانتاج لصناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة والصناعات المغذية لها 3.4 مليار جنيه للربع الأول عام 2017 مقابل 4.5 مليار جنيه للربع الرابع عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 23.9 ٪ بسبب انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليا.