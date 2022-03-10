«المركزي للإحصاء» يستعرض نسبة الزيادات التي شهدتها أسعار السلع في فبراير الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية نحو (121.4) نقطة لشهر فبراير الماضي بارتفاع قدره 2.0% عن شهر يناير السابق عليه ، بجانب بلوغ معدل التضـخم السنوي للجمهورية نحو(10.0%) لشهر فبراير الماضي مقابل (4.9%) لنفس الشهـر من العام السابق.

ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)

ووفقاً لبيان “الإحصاء”، تمثلت أبرز السلع التي شهدت ارتفاعاً في أسعارها هي مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%).

وأضاف بيان “الإحصاء” أن أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة (2.0%)، كما ازدادت مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%).

وقفزت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.6%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%).

أسعار مجموعة خدمات النقل

وأظهر بيان الإحصاء أيضًا ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.8%).

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قال في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء ، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على العالم، مضيفاً أن توقيتها سيئ جدًا في ظل ما يشهده العالم من تضخم كبير، وتابع أن اقتصاديات العالم اصبح لديها نظرة تشاؤمية.

مشيرًا إلى أن نسبة التضحم في أمريكا بلغت 7.5%.

وأضاف رئيس الوزراء أن مصر تأثرت بذلك مثل باقي دول العالم، منوهًا إلى أن 35% من التضخم محلياً يأتي من الخارج، وأكد أن الحكومة تعي شكاوى المواطنين من الأسعار، وتعمل على مدار الساعة لامتصاص التأثير السلبي لموجات التضخم.