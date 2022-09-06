المركزي للإحصاء: قفزة كبيرة في قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين خلال 2021

قفزت قيمة التبادل التجاري بين مصر وفلسطين خلال عام 2021 مقارنة بسابقه بنسبة 74.1%، حيث بلغت القيمة 287 مليون دولار في 2021، فيما سجلت 164.8 مليون دولار في 2020، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى فلسطين ارتفعت مسجلة 284.4 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 164.8 مليون دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 72.6%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من فلسطين بلغت 2.6 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 40 ألف دولار عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 6335%.

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين

وأهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى فلسطين خلال في 2021 هي محضرات خضر بقيمة 27.5 مليون دولار، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 20.5 مليون دولار، وألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة 19 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب أو الدقيق أو النشاء بقيمة 16 مليون دولار، ومنتجات مطاحن بقيمة 14.7 مليون دولار.

وأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فلسطين خلال خلال العام الماضي هي منتجات الصيدلة بقيمة 1.8 مليون دولار، وورق بقيمة 277 ألف دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها بقيمة 227.5 ألف دولار، وشعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 215.8 ألف دولار، وعجائن من خشب بقيمة 11.6 ألف دولار.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بفلسطين سجلت 38.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 25.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 48.8%.

وبلغت قيمة تحويلات الفلسطينيين العاملين في مصر 1.42 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.38 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2.5%.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الاستثمارات الفلسطينية في مصر بلغت 1.1 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 3.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 66.9%.

يذكر أن عدد سكان مصر سجل 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان فلسطين 5.3 مليون نسمة عام 2022.