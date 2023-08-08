المركزي للإحصاء: عجز الميزان التجاري يرتفع بنسبة 4.3% في مايو الماضي (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز فى الميزان التجاري ارتفعت خلال شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بنسبة 4.3%، لافتا إلى أن قيمة العجز بلغت 3.74 مليار دولار في مايو 2023، بينما سجلت 3.57 مليار دولار خلال مايو 2022.

وأوضح أن عجز الميزان التجاري بلغ 42.8 مليار دولار في عام 2022، فيما وصل إلى 45.5 مليار دولار خلال 2021، في حين سجل 41.1 مليار دولار في 2020، بينما كانت قيمة العجز في 2019 تقدر بـ45.9 مليار دولار، وبالنسبة لعام 2018 كانت القيمة 52.6 مليار دولار.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الصادرات تراجعت بنسبة 20.9%، حيث بلغت 3.38 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي مقابل 4.28 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع ومن أهمها (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7%، والبترول الخام بنسبة 54.5%، ومنتجات البترول بنسبة 41.7%، واسمده بنسبة 72.4%).

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة أن قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت خلال مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق ومن أهمها (فواكة طازجة بنسبة 59.1%، وملابس جاهزة بنسبة 6.2%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 70.8%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 56.1%).

وأشار إلى أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 9.4%، حيث بلغت 7.12 مليار دولار خلال مايو الماضي مقابل 7.85 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن أهمها (منتجات البترول بنسبة 19.8%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 29.2%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.3%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبه 24.8%).

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة واردات بعض السلع زادت في مايو الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق ومن أهم هذه السلع: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 14.2%، وذرة بنسبة 46.4%، وقمح بنسبة 92.5%، والغاز الطبيعي بنسبة 21.3%).