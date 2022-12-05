المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري 41.3% في سبتمبر الماضي (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما سجلت 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021، وذلك بنسبة انخفاض 41.3%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر سبتمبر 2022 – أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 11.6٪، حيث بلغت 4.11 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 3.68 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، لافتا إلى أن ذلك يرجع إلى زيادة قيمة صادرات بعض السلع.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن أهم الصادرات التي زادت تمثلت في الغاز الطبيعى المسال بنسبة 671.7٪، والأسمدة بنسبة 15.1٪، والملابس الجاهزة بنسبة 9.2%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.9٪.

وأضاف أن هناك بعض السلع التي انخفضت قيمة صادراتها خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق ومن أهمها منتجات البترول بنسبة 29.3٪، والبترول الخام بنسبة 47٪، وعجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 22.6٪، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 25.5٪.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة الواردات تراجعت بنسبة 16.4٪، حيث بلغت 6.55 مليار دولار خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل 7.83 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع.

ولفت إلى أن أهم السلع التي انخفضت قيمة واردتها تمثلت في القمح بنسبة 2.6%، ولدائن باشكالها الاوليه بنسبه 0.1%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضويه بنسبة 3.8٪، وأدوية ومحضرات صيدله بنسبة 35.4%.

وذكر أن هناك بعض السلع التي ارتفعت قيمتة واردتها خلال شهر سبتمبر 2022 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق مثل منتجات البترول بنسبة 84.6٪، والغاز الطبيعي بنسبة 69٪، والألبان ومنتجاتها بنسبة 3.7%، وخلاصات للدباغة والصباغة بنسبة 21.2%.