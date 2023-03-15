المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري خلال 2022 بنسبة 5.9% (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة العجز في الميزان التجاري تراجعت خلال العام الماضي مقارنة بسابقه بنسبة 5.9%، موضحا إن قيمة العجز بلغت 42.8 مليار دولار في 2022، بينما سجلت 45.5 مليار دولار خلال 2021.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة

إن قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى 41.1 مليار دولار في 2020، فيما سجلت 45.9 مليار دولار في 2019، في حين بلغت 52.6 مليار دولار في 2018.

وأشار الجهاز المركزي للإحصاء إلى إن الصادرات المصرية بلغت 51.646 مليار دولار في عام 2022، بينما سجلت الواردات المصرية 94.460 مليار دولار خلال نفس العام.

وفي سياق متصل، لفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 1.93 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، فيما وصلت إلى 4.20 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021، وذلك بنسبة انخفاض قدرها 54%.

وذكر إن قيمة الصادرات تراجعت خلال شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة 2.7%، لافتا إلي إن الصادرات بلغت 4.18 مليار دولار خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل 4.29 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع التي من أهمها (ملابس جاهزة بنسبة 4.8%، ومنتجات البترول بنسبة 41.2%، والبترول الخام بنسبة 45.1%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 31.4%).

ولفت إلى إن قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت خلال شهر ديسمبر الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من عام 2021، ومن وأهمها (الغاز الطبيعي والمسال بنسبة %47.3، وفواكه طازجة بنسبة 25.7%، وأسمدة بنسبة 83.3%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 22.9%).

انخفاض الواردات المصرية في ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة 28%

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء إن قيمة الواردات المصرية هبطت في شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 بنسبة 28%، مشيرا إلى إن قيمة الواردات بلغت 6.11 مليار دولار خلال ديسمبر 2022 فيما سجلت 8.49 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2021، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع ومن أهمها (منتجات البترول بنسبة 7.2%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبه 16.2%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبة 48.8%، وقمح بنسبة 28.4%).

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء إن واردات بعض السلع زادت في ديسمبر 2022 مقارنة بنفس الشهر من عام 2021، ومن أهمها (الغاز الطبيعي بنسبة 82.5%، وخشب ومصنوعاته بنسبة 8.5%، وأنابيب ومواسير ولوازمها من حديد أو صلب بنسبة 16.2%، وتقاوي وبذور للبذار بنسبة 9.3%).