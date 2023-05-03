المركزي للإحصاء: تراجع عجز الميزان التجاري بـ 48.2% في فبراير الماضي (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر فبراير الماضي تراجعت بنسبة 48.2% مقارنة بمثيله من العام الماضي، موضحا أن قيمة العجز بلغت 2.10 مليار دولار في فبراير 2023، بينما سجلت 4.06 مليار دولار خلال فبراير 2022.

يذكر أن قيمة العجز في الميزان التجاري وصلت إلى 2.48 مليار دولار في يناير الماضي، فيما بلغت 1.93 مليار دولار في ديسمبر 2022، في حين بلغت 2.16 مليار دولار في نوفمبر الماضي، بينما وصلت إلى 3.58 مليار دولار في أكتوبر الماضي، فيما بلغت 2.43 مليار دولار في سبتمبر 2022.

وفي نفس السياق، ذكر الجهاز المركزي للتعبئة

والإحصاء أن قيمة الصادرات تراجعت خلال فبراير الماضي بنسبة 22.2% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لافتا إلى أن قيمة الصادرات بلغت 3.44 مليار دولار في فبراير 2023 مقابل 4.42 مليار دولار لفبراير 2022.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع التي من أهمها (لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 11.8%، وأسمدة بنسبة 24.9%، الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 33.3%، ومنتجات البترول بنسبة 69.1%).

يشار إلى أن قيمة صادرات بعض السلع ارتفعت في فبراير 2023 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها (ملابس جاهزة بنسبة 0.1%، وفواكه طازجة بنسبة 1%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 55.5%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 534.6%).

وبالنسبة لقيمة الواردات، أوضح الجهاز المركزي للإحصاء إنها انخفضت بنسبة 34.7%، حيث بلغت 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 8.48 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع مثل (مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 54.9%، ولدائن بأشكالها الأولية بنسبه 48.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 36.1%، وقمح بنسبة 4.7%).

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة واردات بعض السلع ارتفعت في شهر فبراير الماضي مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، ومن أهمها (الفحم بأنواعه بنسبة 6.7%، ومنتجات البترول بنسبة 18.1%، والغاز الطبيعي بنسية 70%، وبترول خام بنسبة 75.1%).