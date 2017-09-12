المركزي للإحصاء: تراجع التضخم لايعني انخفاض أسعار السلع

مدحت إسماعيل:قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع معدلات التضخم الشهرية لا يعني تراجع وانخفاض الأسعار الخالية للسلع بمختلف أنواعها، وإنما هو تراجع في زيادة أسعار السلع ذاتها، موضحا أن هذا المفهوم يختلط فهمه لدي البعض، مما يثير التساؤلات حول انخفاض



مدحت إسماعيل:

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن تراجع معدلات التضخم الشهرية لا يعني تراجع وانخفاض الأسعار الخالية للسلع بمختلف أنواعها، وإنما هو تراجع في زيادة أسعار السلع ذاتها، موضحا أن هذا المفهوم يختلط فهمه لدي البعض، مما يثير التساؤلات حول انخفاض معدل التضخم وعدم تراجع أسعار السلع.

جاءت تصريحات أبو بكر الجندي، خلال كلمته في موتمر “الإدارة المحلية بين الحوكمة ومكافحة الفساد”، توضيحا لبيان الجهاز الذي أصدره أمس، وأشار إلي تراجع معدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

يشار إلى أنه مضى عام ونصف على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، فيما عرف بخطة الإصلاح الاقتصادى، بدأت بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مما تسبب فى ارتفاع كبير بالأسعار، أدى إلى ارتفاع معدل التضخم لمستويات غير مسبوقة، فوصلت نسبة التضخم السنوى الأساسى لـ35.26% يوليو الماضى، ومسجلا بذلك أعلى مستوى منذ بدأ البنك المركزى المصرى بتسجيل بيانات التضخم فى 2005.

وهذا المعدل انخفض أمس ليسجل المعدل السنوى للتضخم العام 31.92% فى أغسطس الماضى.