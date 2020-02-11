«المركزي للإحصاء» : القاهرة تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات الأعلى إنجابًا

كشف رئيس المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خير بركات، أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولى في قائمة المحافظات الأعلى لمعدلات الإنجاب خلال عام 2019، بعدد 221.2 ألف نسمة، وجاءت بعدها الجيزة بـ200.3 ألف.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للإحصاء، أن محافظة الشرقية حلت في المرتبة الثالثة بعدد 163.8 ألف نسمة، وبعدها المنيا بواقع 160.4 الفًا، ثم سوهاج 152.4.

فيما احتلت البحيرة المرتبة السادسة بعدد مواليد 152.4 ألف نسمة، وأسيوط المرتبة السابعة بواقع 137.4 ألفاً.

الأقل إنجابًا

وذكر، أن أقل المحافظات في الإنجاب، خلال عام 2019، بورسعيد بـ12.4 ألف، والسويس بـ15ألفًا، ثم دمياط بـ31 ألفا.

واحتلت محافظة الإسماعيلية المرتبة الرابعة بواقع 33 ألف نسمة، والأقصر بعدد 33.3 ألف مولود، وأسوان بـ38.9، وبني سويف جاءت في المرتبة الساعة بعدد مواليد بلغ خلال العام الماضي 88.4 ألفاً.

وأشار « بركات» إلى أن متوسط الزيادة السكانية اليومية وهي «الفارق بين الوفيات والمواليد»، خلال عام 2019 بلغ 4813، أى ما يعادل 201 فرد كل ساعة، و3.3 فرد كل دقيقة.

معدلات الزيادة الطبيعية

وأوضح أن محافظة سوهاج، جاءت على رأس قائمة أكبر المحافظات من حيث معدل الزيادة الطبيعية في المواليد خلال عام 2019، بنسبة 2.46 %، ثم أسيوط بـ2.38%، ثم قنا 2.35، تلاها المنيا 2.33%، وبني سويف 2.19%، وكفر الشيخ بـ2.035، ثم الأقصر بنسبة 2.02%.

عدد سكان مصر في 2052

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك عدة مؤشرات ومتطلبات سيلتزم تنفيذها حال الوصول بعدد سكان 192 مليون نسمة في عام 2052، ومن بينها توفير 1.143 مليون مدرس في مراحل التعليم الأساسية.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان وصول عدد سكان مصر بالداخل لـ100 مليون نسمة، والذي أبرز أهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة علي التنمية الاقتصادية، ومطلوب توفير 47 الف مدرسة إلى جانب 37 موجودة في الوقت الحالي، إضافة إلى أن سيكون أمرا ضروريا لتوفير 257 الف طيب، و429 ألف ممرضة، الي جانب توفير 4000 مستشفي بخلاف الأعداد الحالية من هذه الخدمات.