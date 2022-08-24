المركزي للإحصاء: الصادرات المصرية للأردن ترتفع بالربع الأول من 2022 (جراف)

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للأردن خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2021، حيث بلغت 198.9 مليون دولار في 2022 مقابل 180 مليون دولار خلال 2021، وذلك ببنسبة ارتفاع قدرها 10.5%، بحسب “الجهاز المركزي للإحصاء”.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من الأردن بلغت 62.5 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 41.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 51.2%.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن سجلت 261.4 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 221.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 18.1%.

وقال أن أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال الربع الأول من عام 2022 تمثلت في وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 56.9 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 15 مليون دولار، وشحوم ودهون وزيوت حيوانية ونباتية بقيمة 12.7 مليون دولار، ومنتجات كيميائية غير عضوية بقيمة 12.5 مليون دولار، و بقيمة 9.3 مليون دولار.

وبالنسبة لأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022 فهي أسمدة بقيمة 41.8 مليون دولار، وورق بقيمة 2.5 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 2 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.4 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة وأدوات آلية بقيمة 1.4 مليون دولار.

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن تبلغ 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 20-21

وأضاف الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن بلغت 774.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 678.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.1%.

وسجلت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 12.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 11.1 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 11.3%.

وتابع الجهاز المركزي للإحصاء “قيمة الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 56.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 58.4 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.9%”.

وفي سياق متصل، قال البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأردنية في مصر بلغت 11.3 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي 2019-2020، فيما سجلت 34.8 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2020-2021، في حين وصلت إلى 6.2 مليون دولار في الربع الثاني من العام المالي 2020-2021.

وأضاف البنك المركزي المصري أن قيمة الاستثمارت بلغت 9.2 مليون دولار في الربع الثالث من العام المالي 2020-2021، بينما سجلت 2.3 مليون دولار في الربع الأخير من العام المالي 2020-2021.

وأوضح البنك المركزي المصري أن الاستثمارات زادت تدريجيا في العام المالي 2021-2022، حيث سجلت 2.9 مليون دولار في الربع الأول، و7.3 مليون دولار في الربع الثاني، و30 مليون دولار في الربع الذي يليه.

يذكر أن عدد سكان مصر بلغ 103.8 مليون نسمة في عام 2022، بينما سجل عدد سكان الأردن 10.3 مليون نسمة خلال عام 2022.

يشار إلى أن عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الأردن طبقــاً لتقـديـرات البعثة بلغ 920 ألف مصري حتى نهاية 2021.

الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله الثاني

ومن جهة أخرى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار العلمين – بحضور محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات -، كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معربا عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها باشقائها من الدول العربية.