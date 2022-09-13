المركزي للإحصاء: الصادرات المصرية إلى قطر تقفز بنسبة 1049% في 2021 (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة الصادرات المصرية إلى قطر قفزت بنسبة 1049% خلال العام الماضي، موضحا أن قيمة الصادرات المصرية بلغت 4.5 مليون دولار خلال عام 2021، بينما بلغت 395 ألف دولار في عام 2020.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الواردات المصرية من قطر بلغت 40.3 مليون دولار خلال عام 2021، مقابل 25 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 61%.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وقطر لتصل إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

وذكر الجهاز أن أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى قطر خلال عام 2021 هي أثاث بقيمة 1.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 848 ألف دولار، ومصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 632 ألف دولار، وخلاصات للدباغة بقيمة 621 ألف دولار، ومصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 256 ألف دولار.

وبالنسبة لأهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال عام 2021، أضاف الجهاز بأنها تتمثل في لدائن ومصنوعاته بقيمة 31.6 مليون دولار، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 4.4 مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية بقيمة 3.7 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية بقيمة 2.4 مليون دولار، ومنتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 2.2 مليون دولار.

ارتفاع تحويلات المصريين في قطر بنسبة 14.3% خلال العام المالي 2020-2021

يذكر أن قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر سجلت 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر بلغت 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 678.3 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 25.1%.

يشار إلى أن عدد سكان مصر بلغ 103.9 مليون نسمة في 2022، بينما سجل عدد سكان قطر 3 مليون نسمة عام 2022. وبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة قطر طبقاً لتقديرات البعثة 141 ألف مصري حتى نهاية 2021.