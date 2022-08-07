المركزي للإحصاء: ارتفاع مشتركي الإنترنت عن طريق ADSL بنسبة 18.9% (جراف)

قال الجهاز المركزي للإحصاء أن عدد مشتركي الإنترنت عن طريق (ADSL) بلغ 9.5 مليون مشترك في يونيو 2021 مقابل 8 مليون مشترك في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 18.9%.

وأوضح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء – في النشرة السنوية لإحصاءات الاتصالات السلكية واللاسلكية عام 2020/ 2021 – أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق الهاتف المحمول وصل إلى 59.7 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 41.8 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.8%.

وذكر المركزي للإحصاء أن عدد مستخدمي الإنترنت عن طريق (USB Modem) بلغ 3.2 مليون مستخدم في يونيو 2021 مقابل 2.2 مليون مستخدم في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 42.4%.

يذكر أن عدد خطوط الهاتف المحمول بلغت 98.6 مليون خط في يونيو 2021 مقابل 96.6 مليون خط في يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.1%.

وأشار المركز للإحصاء إلى أن عدد السنترالات بلغ 1199 سنترال عام 2020/ 2021 مقابل 1553 سنترال عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 22.8%.

وبلغت حمولة السنترالات 23.3 مليون خط عام 2020/ 2021 مقابل 22.8 مليون خط عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغ عدد الخطوط الشغالة 12.8 مليون خط عام 2020/ 2021 مقابل 11 مليون خط عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

وأضاف المركزي للإحصاء أن عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الحكومي وصل إلى 94 ألف خط عام 2020/ 2021 مقابل 106.1 ألف خط عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 11.4%.

وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالقطاع الخاص 407.5 ألف خط عام 2020/ 2021 مقابل 469.2 ألف خط عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 13.1%.

وبلغ عدد الخطوط التليفونية بالمنازل 6.7 مليون خط عام 2020/ 2021 مقابل 6.8 مليون خط عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0.3%.

وبلغ متوسط عدد خطوط التليفونات المنزلية/ ألف أسرة من السكان 262 خط عام 2020/ 2021 مقابل 283 خط عام 2019/ 2020 بنسبة انخفاض قدرها 7.4%.